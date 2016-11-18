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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 18/11/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 18/11/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 18/11/2016

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مواليد يتميزون بازدواجية المزاج، و دائم القلق و التوتر، و كثيرا ما يدخل فى مشاريع ولا يستكملها، غير قادر على اتخاد قرارات، و دائم التدخل فى شئون الآخرين.

 

الصعيد المهنى

 

العمل الجاد والصبر سوف تؤتى ثماره قريبا، ويمكن أن تنشأ فرصة كبيرة الآن للمضى قدما فى حياتك المهنية، ومع ذلك عليك أن تعترف بإسهامات الآخرين ويبقى التواضع لهم، وهذا لن يجعلك لك شعبية أكبر بينهم، ولكن أيضا سوف يساعدك فى المستقبل.

 

الصعيد العاطفى

 

كنت تميل إلى تجاهل حياة الحب وشريك حياتك كما كنت تكرس المزيد والمزيد من الوقت لعملك والمهنية، وشريك حياتك فهمك تماما، ولكن الآن هو على حافة نفاد الصبر، ويجب أن تولى اهتماما تجاه الحياة الشخصية الخاصة بك قبل أن تتطور إلى أزمة متكاملة، ومع ذلك قد لا ندرك المشكلة إلا بعد فوات الآوان.

 

الصعيد الصحى

 

يتطلب النظام الغذائى الخاص بك اهتماما فوريا، لقد تم الإفراط فى تناول الطعام ، و اتباع نظام غذائى غير صحى للغاية، وهذا يؤثر على صحتك ، وبالإضافة إلى ذلك الوجبات السريعة السبب فى  التوتر ، إلا إذا قمت بتعديل النظام الغذائى الخاص بك.


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مصر 365

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