حظك اليوم برج السرطان ليوم الجمعة 18/11/2016

نقدم لكم حظك اليوم على كافة الأصعدة لأبناء برج السرطان الذين يتميزون بصفات كثيرة أهمها خفة الظل وكذلك الوفاء وصدق مشاعرهم.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب مستقرة بعض الشىء، حاول أن تكون هادئا فى التعامل معه، ربما يكون اليوم مناسبا للتحدث مع الحبيب فى كل الأمور التى تسببت لك إزعاجا فى الفترة الأخيرة.

برج السرطان على الصعيد المهنى ..

العصبية سيكون لها تأثير سىء على وضعك فى العمل، كما أنه من المتوقع أن تحدث لك بعض التغيرات فى أوضاعك بشكل عام، فكر جيدًا قبل اتخاذ أى قرار حتى لا تندم فيما بعد.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

الإهمال لن يخلف إلا مزيد من المشكلات الصحية، فمن الضرورى أن تتبع نظاما غذائيا صحيا، ويفضل أن تمارس التمارين الرياضية التى ستساعدك على إنقاص وزنك بشكل طبيعى وكذلك صحى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تحدث الكثير من الأمور الطارئة لك خلال الفترة المقبلة، أما على مستوى العائلة فستحدث بعض التغيرات البسيطة التى يجب أن تتعامل معها بكل الحذر.