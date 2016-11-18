برج العذراء حظك اليوم الجمعة 18/11/2016

الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى..

البداية ربما تكون هى الأصعب فى هذه الفترة، لكنك حتماً ستجد نتائجها بشكل سريع، فالأوضاع المهنية كثيراً ما تحتاج إلى صبر و حكمة أكثر من ذلك، وسيمكنك بعدها التواجد فى المقدمة عن استحقاق.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

كلمات طيبة تسعد قلبك بشدة، ومواقف متتابعة تظهر لك مشاعر بعض الأشخاص تجاهك، ربما يكون اليوم بداية قصة جديدة فى قلبك، فلا ترهق تفكيرك ودع الأمور تسير كما هى.

على الصعيد الصحى..

حالتك الصحية مستقرة والحالة المزاجية الجيدة تؤثر عليك بشكل إيجابى، وتجعل منك شخصا فى حالة سكون نفسى لكنك تحتاج لبضعة ساعات من النوم فقط.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فى حالة شبه مستقرة عاطفياً الأمر الذى ينعكس عليه جيداً على الصعيد المهنى، وسيكون اليوم أفضل من أمس وسيستطيع مولود العذراء السيطرة على مجريات الأمور.