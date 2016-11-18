حظك اليوم برج الحوت الجمعة 17/11/2016

نقدم لمولود برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بأنه حساس للغاية ومخلص خاصة فى علاقته بالأصدقاء حيث يمنحهم اهتمامًا كبيرًا ويتعامل مع مشاكلهم وكأنها مشكلته الخاصة، ويتميز أيضًا بسعيه الدائم نحو الاستقلال وبالإبداع الشديد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

يوم عمل هادئ ، حاول التركيز على مواهبك فى طريقة إنتاجك وأدائك ، وتخلى عن الروتين العملى اليومى الذى يجعلك تكره وظيفتك وتفكر دائماً فى تغييرها.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

قد تنهى علاقتك العاطفية خلال هذه الفترة بعد موجة من المشكلات والتوتر الذى ساد العلاقة ، فلا تضغط على نفسك فى علاقة لا تسبب لك إلا المتاعب ، فابحث عن راحة بالك وقلبك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

صحتك تبدو على ما يرام ، ولكن عليك الإقلاع عن التدخين ، فقد نجحت فى هذه المغامرة من قبل ولكنك عدت لها مرة أخرى ، فلا تستسلم وابذل كل ما فى وسعك للتخلص من عادة التدخين.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

مشكلة عائلية تواجهك اليوم ، ومطلوب منك المشاركة فى حلها فى أسرع وقت ، حاول التفكير بهدوء وعدم التسرع فى اتخاذ القرار ، واستمع لكافة وجهات النظر.