سعر الدولار اليوم الاثنين 24/10/2016 فى السوق السوداء و الدولار يرتفع بشكل جنوني

سعر الدولار اليوم، واصلت أسعار الدولار اليوم الاثنين إرتفاعاتها أمام الجنيه المصري مسجل سعر الدولار إرتفاع غير مسبوق، خاصة فى ظل عدم تدخل من البنك المركزي لضبط سعر الدولار وحالة التخبط التي تسود السوق السوداء وعدم وجود مؤشرات منطقية لتقدير سعر الدولار فى السوق الموازية والذي يخضع للمضاربات والعرض والطلب وهو ماجعل الفجوة تزداد بين سعر الدولار فى السوق الرسمية والموازية.



سعر الدولار اليوم الاثنين 24/10/2016

وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 15،70 للشراء فى أخر سعر تداول له فى السوق السوداء وعمليات التنفيذ الفعلية وهو الأمر الذي ينذر بكوارث إقتصادية كبيرة نظرا لحالة الإرتفاع الجنوني فى أسعار الدولار، حيث أنه من الملاحظ إرتفاعات فى أسعار الدولار بشكل سريع ومتطرد ومختلف على فترات اليوم المختلفة، والذي يخضع للعرض والطلب.

فيما إستقرت أسعار الدولار فى البنوك عند مستوي 888 قرش، وهو مايعد ثباتا رغم شائعات تعويم الجنيه المصري، وبدت الأن الهوة واسعة للغاية بين سعر الدولار فى السوق الرسمية وسعر الدولار فى السوق السوداء حيث أنه وصل الفارق لأكثر من ستة جنيهات كاملة وهو الأمر الذي ينذر بكارثة إقتصادية حال عدم تدخل البنك المركزي من أجل وضع ضوابط جديدة من أجل خلق سعر موحد للدولار فى السوق الرسمية، خاصة وأن وجود سعرين مختلفين لأسعار الدولار فى السوق يجعل المستثمرين غير مقبلين على السوق المصري، كما أنه يزيد وبشدة أسعار السلع والمنتجات إذا ماعلمنا أن معظم المنتجات فى مصر مستوردة من الخارج وتعتمد إعتمادا رئيسيا على الدولار الأمريكي.

شبكةعيونالإخبارية

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