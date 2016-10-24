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حظك اليوم برج السرطان 24/10/2016

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حظك اليوم برج السرطان 24/10/2016 حظك اليوم برج السرطان 24/10/2016

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بسخائه فى المال وفى المشاعر أيضًا وقدرته على احتواء الآخرين ودعمهم فى أصعب المواقف.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

أنت فى مزاج جيد اليوم يخدم جدًا عملك خاصة إذا كان ينطوى على التفكير والتأمل ويمكنك اليوم وضع خطة قصيرة لحياتك المهنية فى الأيام المقبلة وتحظى بنجاح جيد فى هذه الأيام.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

نمط حياتك يخدع الكثيرين من حولك وبشكل خاص الشخص الذى تشعر بإعجاب نحوه حيث يراك شخصا مستهترا وغير جدير بالمسؤولية وعليك إذا كنت مهتمًا به أن تحرص على توصيل المعلومة الصحيحة إليه.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

اهتم بجهازك المناعى واهتم بشكل خاص بكل ما تأكله اليوم فالأطعمة غير الصحية تؤثر كثيرًا على صحتك وتجعل لياقتك فى حالة سيئة للغاية لذلك حان الوقت لإجراء تغييرات كبيرة فى نمطك الغذائي.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

تكرس وقتًا وجهدًا كبيرًا لمشروع ما يهمك وهذا التخطيط بعيد النظر تنخدع فيه وتفاجئك فيه بعض التطورات التى لم تخطط لها من قبل ولكنك ببعض الصبر ستتمكن من تجاوز هذه الصعاب والتعامل مع هذه المفاجآت.


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مصر 365

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