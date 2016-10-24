برج العذراء حظك اليوم الاثنين 24-10-2016

نقدم اليوم الاثنين 24 أكتوبر توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء بكل ما يخص حياتهم اليومية ، بدءا من الصعيد المهنى و الحالة الصحية و صولا للصعيد العاطفى الذى يهتم به قطاع كبير من مواليد البرج .

برج العذراء على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العذراء حاول أن تستعيد ثقة مديريك فيك و فى قدراتك من جديد ، فإذا شعرت بالضغوط فى العمل ابحث عن أى طريقة من أجل التخلص من الطاقة السلبية و أهمها الاستماع للموسيقى الهادئة أو السفر مع أصدقائك المقربين.

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يحتاج للاهتمام ، فالأيام المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت مع الشريك ، و كل ما عليك أن تفعله هو أن تستوعب انفعالاته و ردود أفعاله حتى إذا كانت قاسية .

برج العذراء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العذراء عليك ألا تتجاهل الصعيد الصحى ، فابدأ بالإقلاع عن التدخين ، واعلم أن تناول العقاقير الطبية بدون استشارة طبيب مختص قد يعرضك للأزمات الصحية الكبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء لكى تخرج من حالة التوتر التى أصابت حياتك اليومية عليك أن تبدأ دراسة شىء جديد أو ممارسة إحدى هواياتك القديمة .