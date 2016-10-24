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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 24 -10-2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 24 -10-2016 برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 24 -10-2016

>كتبت : رانيا علوى

نقدم لمواليد اليوم الاثنين 24 أكتوبر توقعات علماء الفلك التى تهتم بكل تفاصيل الحياة اليومية لمواليد البرج ، فنقدم ما يهم بالصعيد المهنى و ايضا الجانب الصحى ، كما نعرض التوقعات الخاصة بالصعيد العاطفى وعلاقتك بالشريك .

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الجوزاء جيد لكن عليك أن تستعين بمشورة من حولك فى عدد كبير من الأمور الخاصة بالعمل ، فاتباعك للنصائح قد يجنبك الكثير من المشاكل .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى عليك أن تأخذ خطوة جادة من أجل دعم و تحسين علاقتك بالشريك ومن الممكن أن ترتب ذلك من خلال حوار بينكما .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى لقد تناولت النظام الغذائى غير الصحى فى الأيام القليلة الماضية ، حاول أن تلتزم بتناول الطعام المتوازن حتى تضمن سلامة جهازك الهضمى و تتخلص من ألم المعدة وعسر الهضم .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن عليك أن تنتقى الشخص المناسب لتضع ثقتك فيه حيث كانت اختياراتك الفترة السابقة سيئة فى اختيار الأشخاص المقربين لك.


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مصر 365

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