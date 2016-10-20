تجديد حبس أكبر شبكة دعارة تديرها ربة منزل بمدينة السادات فى المنوفية

قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تجديد حبس أكبر شبكة للدعارة تقودها ربة منزل بشقة فى المنطقة السكانية الرابعة بمدينة السادات، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عصام شاهين نائب مأمور مركز السادات، يفيد ب وجود شبكة دعارة بالمنطقة السكانية الرابعة بمدينة السادات، فقرر العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى بالسادات، تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد عبد المعبود رئيس المباحث، والنقيب مصطفى عامر معاون أول المباحث، وتم ضبط كلًا من "عزة.س.ع" 32 عامًا بدون عمل، ومقيمة بالمنطقة الرابعة بالسادات، و"سمر.م.ج.ب" 21 عامًا - ربة منزل، مقيمة بقرية فلسطين العامرية بالإسكندرية، و"سعاد.م.ج.ب" 28 عامًا، ومقيمة بقرية فلسطين بالعامرية بالإسكندرية، و"جمعة.ع" 41 عامًا سائق، مقيم بوادى النطرون بالبحيرة، و"سعيد.م.ج" 36 عامًا عاطل، مقيم بوداى النظرون بالبحيرة، و"عصام.ف.م.س" 41 عامًا سائق، مقيم بوادى النطرون بالبحيرة، أثناء تواجدهم داخل الشقة فى حالة تلبس بممارسة الدعارة، وبحوزتهم أقراص مخدرة، وتبغ مخلوط بالحشيش، ومبالغ مالية.

أقر المتهمون بما نسب إليهم من اتهامات، واعترفوا بحضورهم للشقة محل الضبط لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، حيث اعتادت المتهمة الأولى على استقطاب الساقطات والرجال راغبي المتعة الحرام للشقة محل سكنها لممارسة الدعارة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.