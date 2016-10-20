حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 20/10/2016

برج الجوزاء من الأبراج الهوائية الساحرة والمفعمة بالشباب ولكنه عصبى وسليط اللسان، وهو من أكثر الأبراج مراوغة وتناقض، وشهير بالتقلب والازدواجية ولكنه طموح وليس لديه سقف لطموحاته ولديه موهبة عالية فى اخفاء مشاعره الحقيقية، ونستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

قد تتعرض اليوم لمطالب مالية غير متوقعة، كما يجب التأكد من مراجعة جميع الفواتير والالتزامات الأخرى التى من المحتمل أن تكون نسيت تسديدها وستتراكم عليك فى المستقبل، فهنا تدجر الاشارة إلى حكمة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد حتى لا تقع فى العديد من المشاكل.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى :

اليوم عاطفى ورومانسى فقد تشهد علاقة قوية مع شريك الحياة، ولكن عليك احتواء الشريك وتفهم ما يمر به من أزمات فلا تكن أنانيا عزيزى الجوزاء، حتى لا يصيب تسوء علاقتك مع من تحب، كما أنك بحاجة لزيارة الأصدقاء والعائلة والعيش فى ظل أجواء أسرية.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى :

مشكلاتك الصحية التى لازمتك خلال الفترة الماضية سوف تختفى، وهذا هو الوقت المناسب لإجراء الفحوصات الطبية السنوية، فاحرص على علاج أى حساسية طفيفة تظهر لديك على الفور لأنها قد تصبح أكثر تعقيدا فى وقت لاحق.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة المقبلة:

اليوم تسط عليك الأضواء، فأنت تلفت الأنظار إليك، كما يظهر فى حياتك صديق جديد قد يغيرها كثيراً وهذا يساعدك على العيش وسط أجواء هادئة ،كما قد تتبدل الأوضاع فى عملك لذا عليك وضع هذا فى اعتبارك.