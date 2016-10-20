أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الخميس 20/10/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الخميس 20/10/2016 حظك اليوم برج الدلو الخميس 20/10/2016

>

هذا البرج هوائى للغاية ومزاجه متقلب جداً وهذا ما قد يعيق بعض علاقاتهم العاطفية والزوجية، فالثبات الانفعالى هو الأمر الوحيد الذى قد ينقذ علاقاتهم.

 

على الصعيد المهني:

الأمور لن تسير كما تخطط لها، فأنت دائماً ما تقدر ذكائك وتتعامل من خلاله، لكنك لا تفكر فى نسبة ذكاء الآخرين، خططك المستقبلية ستقابل بكثير من الرعاقيل، إياك والاندفاع فى الحديث فالأوضاع من حولك متوترة بما فيه الكفاية، كن هادئاً حتى لا تفقد صوابك بشكل تام.

 

على الصعيد العاطفى:

لن تعود علاقتك بالحبيب كما كانت، أخطائك فى العلاقات العاطفية لا يمكن غفرانها بسهولة، فأنت تبحث عما يوفر لك الراحة فقط، تظل الأنانينة من أبرز عيوبك التى لن تجلب لك أى منفعة مهما سعيت ومهما جعلتها فى مقدمة صفاتك فى تعاملاتك مع الآخرين.

 

برج الدلو على الصعيد الصحي:

زيارة إلى طبيب أمراض نفسية قد تساعدك كثيراً فى هذه الفترة، ربما يكون اعترافك إنك تعانى من ضغوط كثيرة جعلت قراراتك وسلوكك مضطرباً فى الفترة الأخيرة هو أول طريق علاجك من هذه المشكلات، الصبر والالتزام بتعليمات الطبيب سيساعدوك كثيراً.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة متخبطة لا يعرف فيها كيف يتصرف مع المحيطين به، فهناك عدد من المشكلات فى النواحى العملية وانهيار علاقاته العاطفية والأسرية سببت له ضغوط كثيرة لم يعد قادراً على التعامل معها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى