حظك اليوم برج الدلو الخميس 20/10/2016

هذا البرج هوائى للغاية ومزاجه متقلب جداً وهذا ما قد يعيق بعض علاقاتهم العاطفية والزوجية، فالثبات الانفعالى هو الأمر الوحيد الذى قد ينقذ علاقاتهم.

برج الدلو على الصعيد المهني :

الأمور لن تسير كما تخطط لها، فأنت دائماً ما تقدر ذكائك وتتعامل من خلاله، لكنك لا تفكر فى نسبة ذكاء الآخرين، خططك المستقبلية ستقابل بكثير من الرعاقيل، إياك والاندفاع فى الحديث فالأوضاع من حولك متوترة بما فيه الكفاية، كن هادئاً حتى لا تفقد صوابك بشكل تام.

على الصعيد العاطفى:

لن تعود علاقتك بالحبيب كما كانت، أخطائك فى العلاقات العاطفية لا يمكن غفرانها بسهولة، فأنت تبحث عما يوفر لك الراحة فقط، تظل الأنانينة من أبرز عيوبك التى لن تجلب لك أى منفعة مهما سعيت ومهما جعلتها فى مقدمة صفاتك فى تعاملاتك مع الآخرين.

برج الدلو على الصعيد الصحي :

زيارة إلى طبيب أمراض نفسية قد تساعدك كثيراً فى هذه الفترة، ربما يكون اعترافك إنك تعانى من ضغوط كثيرة جعلت قراراتك وسلوكك مضطرباً فى الفترة الأخيرة هو أول طريق علاجك من هذه المشكلات، الصبر والالتزام بتعليمات الطبيب سيساعدوك كثيراً.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة متخبطة لا يعرف فيها كيف يتصرف مع المحيطين به، فهناك عدد من المشكلات فى النواحى العملية وانهيار علاقاته العاطفية والأسرية سببت له ضغوط كثيرة لم يعد قادراً على التعامل معها.