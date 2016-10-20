برج السرطان حظك اليوم الخميس 20/10/2016

برج السرطان من الأبراج المحظوظة هذا العام، لكن بدون ان يحرصوا على أعمالهم وعلى علاقاتهم الاجتماعية والعاطفية لم يحققون أحلامهم لذلك يفضل أن يكونوا أكثر هدوءاً حتى تديروا أموركم بذكاء.

برج السرطان على الصعيد المهني :

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان مستقر جدا ، لكن لا تتردد اذا كنت فى حاجات لاى استشارة حتى لا تحدث أى اخطاء فى المهام التى تم تكليفك بها .

على الصعيد العاطفي :

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يسير بخطوات جيدة و خاصة انك تتعامل مع شريكك هذه الفترة بهدوء و عقلانية ، لا تتردد فى الاستمرار بهذه الطريقة منعا لاضطراب العلاقة وتوترها .

برج السرطان على الصعيد الصحي :

لمواليد برج السرطان الصعيد الصحى مضطربة لحد كبير وذلك لأنك لا تأخذ قسط كافى من النوم ، واعلم ان الراحة و الاسترخاء ضرورة بالنسبة لك فى هذه الفترة و خاصة انك تعرضت للإرهاق الفترة الماضية .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان ان هناك عدد من العروض من احدى المؤسسات المرموقة فى الطريق اليك ، عليك أن تفكر جيدا قبل ان تتخذ أى قرار.