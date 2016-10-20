أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج السرطان حظك اليوم الخميس 20/10/2016

Google+ Print
برج السرطان حظك اليوم الخميس 20/10/2016 برج السرطان حظك اليوم الخميس 20/10/2016

>

من الأبراج المحظوظة هذا العام، لكن بدون ان يحرصوا على أعمالهم وعلى علاقاتهم الاجتماعية والعاطفية لم يحققون أحلامهم لذلك يفضل أن يكونوا أكثر هدوءاً حتى تديروا أموركم بذكاء.

 

برج السرطان على الصعيد المهني:

 الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان مستقر جدا ، لكن لا تتردد اذا كنت فى حاجات لاى استشارة حتى لا تحدث أى اخطاء فى المهام التى تم تكليفك بها .

 

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يسير بخطوات جيدة و خاصة انك تتعامل مع شريكك هذه الفترة بهدوء و عقلانية ، لا تتردد فى الاستمرار بهذه الطريقة منعا لاضطراب العلاقة وتوترها .

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان الصعيد الصحى مضطربة لحد كبير وذلك لأنك لا تأخذ قسط كافى من النوم ، واعلم ان الراحة و الاسترخاء ضرورة بالنسبة لك فى هذه الفترة و خاصة انك تعرضت للإرهاق الفترة الماضية .

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان ان هناك عدد من العروض من احدى المؤسسات المرموقة فى الطريق اليك ، عليك أن تفكر جيدا قبل ان تتخذ أى قرار.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى