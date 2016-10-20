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حظك اليوم برج العذراء الخميس 20/10/2016

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 20/10/2016 حظك اليوم برج العذراء الخميس 20/10/2016

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من الأبراج الترابية شديدة الذكاء والتى تتسم بالدقة والحكمة والصبر فى التعامل مع الآخرين، وهم محافظون فى مختلف مجالات الحياة ولكن أبناء العذراء تعودوا على كبت مشاعرهم وإخفائها، ونستعرض لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الأبراج.

 

 

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى..

 

الفلك اليوم فى صالحك أيها العذراء وتحديداً أولئك الذين يعملون فى مجال العقارات أو مجال البناء، كما أن الوقت مناسب لشراء عقار جديد فقد تجد منزل الأحلام الذى سبق وحلمت به طويلا فلا تخشى الإقدام على خطوة تغيير محل اقامتك.

 

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى :

 

عليك أن تدرك يا عذراء أن وضع حدود للعلاقات المحيطة يصب فى صالحك وفى صالح استمرار العلاقة، فلا تتعدى على خصوصيات شريك الحياة ولا تتدخل فى شئونه وفى كل كبيرة وصغيرة لتحاول تبرير ذلك باسم الحب.

 

 

برج العذراء على الصعيد الصحى :

 

عليك أن تكون صبورا مع نفسك والآخرين، حتى لا تعود الأمور بالسوء على صحتك، كما عليك أن تحرص على المشى صباحا فى الحدائق لتستنشق هواء نقى فهذا سيؤثر كثيرا فى مسار يومك ويحوله إلى الأفضل.

 

 

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة المقبلة

 

تتألق اليوم، والنجوم تبشرك بوظيفة هامة فى طريقها إليك فأنت اليوم حسن الحظ ولكن لا تقرض الأموال اليوم حتى لا تخسرها.


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مصر 365

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