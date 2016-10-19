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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 19/10/2016

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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 19/10/2016 برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 19/10/2016

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ذكاء قد يصل إلى حد الخبث فى كثير من الأحيان، وتفانٍ فى العمل وعشق للأصدقاء ووفاء تام لهم هذه هى أبرز صفات الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة غلى مشاعرهم الرقيقة التى يحاولون إخفائها خلف قناع الجمود والهدوء فى بعض الأوقات

 

برج الدلو على الصعيد المهنى..

الكسل يمنعك عن تنفيذ عدد من الأفكار التى طرحتها منذ فترة طويلة، تحتاج إلى إعادة شحن طاقتك والبحث عن أفكار بسيطة يمكن تنفيذها بسهولة بعيداً عن الطرق المعقدة التى تأخذ منك وقت طويل، وتذبذب فى مستواك المهنى بسبب ارتباك أفكارك.

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

الصديق ربما يكون هو المنقذ فى كثير من الأحيان، فالحب بين الأصدقاء يكون أكثر صدقاً من العلاقات العاطفية، وأنت تمتلك مهارة الحفاظ على أصدقائك، حافظ على هذه المهارة فأصدقائك الحقيقيون هم سلاحك فى الفترة القادمة الذى ستنتصر به على نفسك.

 

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية مستقرة لكن تناول وجبات دسمة فى أوقات متأخرة من الليل يساعد على زيادة وزنك بشكل ملحوظ، والابتعاد عن المياه الغازية والخبز الأبيض هما أول الخطوات التى يجب أن تأخذها حتى تعود إلى قوامك المثالى، ولا تمل سريعاً فالأمر سيتطلب منك بعض الوقت.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة تخبط فى علاقاته العاطفية ، ويحتاج مولود الدلو إلىالعودة إلى أصدقائه القدامى الذين يعرفون تفاصيله ويستطيعون أن يعيده من حالة الشرود الفكرى التى يمر بها.


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مصر 365

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