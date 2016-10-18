دراسة حديثة تؤكد: النعناع يخلصك من القولون العصبى

أكد فريق من الباحثين فى مستشفى "مايو كلينك" أن النعناع سواء الطازج أو الزيت الطبيعى المستخلص من أوراقة حقق نتائج مذهلة فى علاج متلازمة القولون العصبى، حيث قال "يورى سايتو-لوفتوس" دكتور الجهاز الهضمى المشرف على الدراسة أن النعناع غنى بمادة "البروبيوتيك" التى أثبتت فعالية كبيرة.

القولون العصبى والنعناع:

يعانى مريض القولون العصبى من ألم فى البطن أو المعانة مع الإمساك أو الإسهال أو مزيج من كل الأعراض السابقة ولكن مادة "البروبيوتيك" المتوفرة بنسبة كبيرة فى أوراق النعناع قادرة على تقديم العلاج الفعال عند المداومة على تناولها وهى أكثر فائدة من الأدوية الكيمائية.

لماذا البروبيوتيك؟

يؤكد الأطباء أن مادة "البروبيوتيك" يمكنها تخفيف أوجاع البطن، قتل البكتيريا الضارة الموجودة فى المعدة فى حالة وجودها، الحفاظ على حياة البكتيريا الطبيعية، تهدئة الأمعاء لتعود إلى عملها بطريقة منتظمة.

النعناع والأطعمة المختلفة:

وينصح الأطباء مرضى القولون العصبى بتناول كوب من النعناع 3 مرات فى اليوم مع الحفاظ على تناول كميات من الألياف والخضراوات والفواكة الطازجة، هذا بالإضافة إلى شرب الماء وممارسة الرياضة 4 ساعات أسبوعيًا لتنظيم حركة المعدة.