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اعتمدي هذه الخطوات للتخلص من انتفاخ البطن ...

  • هو وهى
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اعتمدي هذه الخطوات للتخلص من انتفاخ البطن ... اعتمدي هذه الخطوات للتخلص من انتفاخ البطن ...

وردت مجلة فرويندين الألمانية أنه يمكن محاربة انتفاخ البطن بالعديد من الوسائل، على رأسها الأسلوب الصحيح لتناول الطعام؛ حيث ينبغي أن يأخذ المرء وقته عند تناول الطعام ويمضغ الطعام ببطء؛ حيث يساعد ذلك المعدة على هضم الطعام جيدا، في حين أن تناول الطعام بسرعة يحفز الشعور بالانتفاخ.

وأضافت المجلة في موقعها على الإنترنت أنه من الأفضل أيضا تناول عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلا من تناول وجبات قليلة وكبيرة، كما أن المشي بعد تناول الطعام يعمل على تحفيز عملية الهضم وتنفيس الغازات.

ويمكن أيضا محاربة انتفاخ البطن من خلال الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات المسببة له مثل البقوليات وأنواع الكرنب المختلفة والمخبوزات الطازجة والأطعمة النيئة والأطعمة الغنية بالدهون مثل البطاطس المحمرة والمشروبات المحتوية على حمض الكربونيك والشاي الأسود والقهوة والكولا.

أما الأطعمة والمشروبات، التي تساعد على مواجهة الانتفاخ، فتتمثل في الزبادي والتفاح والموز والينسون والكراوية والشمر والبقدونس والزنجبيل والبابونغ والنعناع. وينصح الخبراء بشرب كوب من الماء مضاف إليه 3 قطرات من زيت النعناع.

ومن الأسلحة الأخرى لمحاربة الانتفاخ تدليك البطن بحركات دائرية في اتجاه عقارب الساعة أو وضع زجاجة دافئة على البطن؛ حيث يساعد ذلك على التخلص من التقلصات.

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رئيس قسم الأخبار

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