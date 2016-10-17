تحرير 6 قرى شرق الموصل من داعش.. ومقتل 5 من البيشمركة بمحور الخازر

ارتفع عدد القرى التى سيطرت عليها القوات العراقية المشتركة إلى ست قرى حررتها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى شرق الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق، فى اطار "معارك تحرير الموصل" التى انطلقت فجر اليوم.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة أن الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش حرر قرى: إبراهيم الخليل والعدلة وكان حرامى وعباس رجب وجديدة على محور الكوير شرق الموصل، مشيرة إلى أن القوات تتقدم باتجاه قرية بلاوات.

على صعيد متصل، فجر داعش سيارة مفخخة قرب سواتر القوات الكردية بمحور الخازر مما أسفر عن مقتل خمسة من قوات البيشمركة وإصابة شالاو كوسرت رسول نجل نائب أمين عام الاتحاد الوطنى الكردستانى.

وقال مصدر عسكرى كردى أن قوات البيشمركة فجرت صهريجا مفخخا حاول استهداف سواترها قرب خرابة سلطان فى جبهة برطلة شرق الموصل باستخدام السلاح المضاد للدروع من طراز" ميلان" ودون وقوع خسائر فى قوات البيشمركة.

من جهة أخرى، لفتت مصادر محلية فى مدينة الموصل إلى أن عناصر داعش نشروا قوات أمنية مكثفة فى محيط جامع النورى الكبير وسط الموصل، وشرعت فى عمليات تمشيط بحثا عن شاب تمكن من رفع العلم العراقى فوق الجامع.

على الصعيد ذاته قتل قيادى بارز فى تنظيم داعش الإرهابى، اليوم الاثنين، خلال عملية تحرير الموصل مركز محافظة نينوى التى انطلقت فجر اليوم.

وذكرت خلية إعلام "الحشد الشعبي" أن القيادى فى داعش أحمد خطاب عمر المسئول الأمنى عن القطاع الجنوبى بولاية نينوى فى التنظيم قتل فى المعارك الجارية فى منطقة "الحود"، مشيرة إلى أن قوات الحشد لم تتحرك فى العمليات البرية حتى الآن وشرعت فى عملية قصف مدفعية وصاروخية لمواقع داعش.

ولفتت مصادر محلية بالموصل إلى أن شبكات التليفون المحمول عادت إلى الخدمة بمدينة الموصل مع توفير خاصية الاتصالات المجانية دعما لتعاون سكان المدينة مع القوات المسلحة العراقية، مؤكدة توقف شبكة الاتصالات اللاسلكية المركزية الخاصة بتنظيم داعش فى الموصل بعد قصف أهم مقراتها بالمدينة فجر اليوم.

ويتولى معاون رئيس أركان الجيش والعمليات المشتركة الفريق عبد الأمير جارالله قيادة عملية تحرير نينوى. . وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أن جارالله هو القائد المسؤول عن عملية تحرير نينوى التى أطلق عليها "معارك تحرير الموصل"، وانه تم تعيين قادة عسكريين لكل محور من محاور العملية.

من جهة أخرى نفى جهاز مكافحة الإرهاب تنفيذه أى عملية إنزال جوى بالاشتراك مع القوات الأمريكية فى مدينة الموصل ضمن عملية تحريرها من قبضة داعش.

وقال قائد قوات قوات النخبة الثانية بجهاز مكافحة الإرهاب اللواء معن السعدى أن قوات مكافحة الإرهاب لم تنفذ أية عملية إنزال جوى بالاشتراك مع الجانب الأمريكى على مصنع "كبريت المشراق"، مؤكدا أن العمليات العسكرية الخاصة بتحرير الموصل خالية من أى قوات أجنبية وينفذها العراقيون فقط.

وكانت قوات "البيشمركة" الكردية حررت تسع قرى من قبضة داعش بمحور الخازر جنوب شرقى الموصل وهى: باصخرة وترجلة وبازكرتان وشيخ أمير وبدنة الكبرى وبدنة الصغرى وكبرلى وشاقولى وأحكمت سيطرتها على قرية بازكرتان وتقوم بتطهيرها.. بينما غطت سحب الدخان الأسود سماء قضاء الحمدانية بعد إحراق داعش آبارًا نفطية.

من جهتها أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية دعمها لتحرير مدينة الموصل العراقية من أيدى تنظيم داعش الإرهابى. وأعربت الأردن عن املها فى أن تشكل معركة تحرير الموصل نموذجا للإرادة والتحالف فى مواجهة الإرهاب واجتثاث عصابة داعش الإرهابية التى تمثل واحدة من ابشع الصور التى شهدتها الانسانية فى القتل وإشاعة الفوضى وتشويه الدين والحضارة .

وقال وزرير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الدكتور محمد المومنى فى بيان اليوم الاثنين إن تحرير الموصل من عصابة داعش الإرهابية سيشكل مرحلة حاسمة فى القضاء على هذه العصابة فى العراق الشقيق وسيشجع على اجتثاثها فى اماكن تواجدها كافة .

كما أعرب عن الأمل فى انجاز هذا الهدف فى اقرب فرصة ممكنة لئلا يعانى اهل الموصل لمدة أطول وهم الذين عانوا من بطش وتنكيل العصابة الإرهابية منذ أكثر من عامين .