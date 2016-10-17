مع بداية الشتاء.. 6 نصائح تجنبك الأمراض الجلدية

أكد الدكتور " هانى الناظر" أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومى للبحوث أن مع بداية فصل الشتاء وهبوب موجات باردة تكثر المشاكل الجلدية بشكل كبير وذلك بسبب الانتقال بين درجات حرارة منخفضة خارج المنزل وأخرى معتدلة داخلة.

وقدم "هانى الناظر" 6 نصائح لتجنب كثير من المشاكل الصحية :

١- على الرغم من عدم الشعور بالعطش مثل الصيف يجب الانتظام في شرب الماء والسوائل الدافئة خاصة القرفة والزنجبيل والكاكاو لأنها تساعد علي تدفئة الجسم وتنشيط الدورة الدموية .

2-مراعاة غسل الشعر مرتين أسبوعيا ولا تزيد عن ثلاثة اسبوعياَ لأن تكرار الغسيل اليومي يؤدى إلى تساقط الشعر

3- الحرص على الاستحمام بالماء الدافئ وليس البارد بعكس الصيف لان الماء الدافئ يساعد علي توسعة الشعيرات الدموية الطرفية في الأيدى والقدمين وأيضاَ فروة الرأس وبالتالي يمنع جفاف الجلد

4- مراعاة اخد دش دافئ فى المساء قبل النوم لتنشيط الدورة الدموية واستعمال انواع الصابون المرطبة وتجنب أنواع الصابون المطهرة لأنها تقتل البكتريا الضارة والنافعة على السواء

5-استعمال كريمات مرطبة للجلد صباحا ومساء خاصة السيدات فهن أكثر تعرض للماء بسبب عمليات التنظيف المنزلية

6- ارتداء شرابات قطن في المنزل ودهان كعب الرجل بالكريمات المرطبة منعا للجفاف وحدوث التشقق