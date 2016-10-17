حظك اليوم برج العذراء الاثنين 17/10/2016

حظك اليوم لبرج العذراء المعروف بالغموض والتكتم الشديد على عواطفه وعدم القدرة على التعبير عن مشاعره للأشخاص المحيطين به والقدرة على تحمل المسئولية.

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الرغم من أنك تدقق فى عملك بشكل منهجى إلا أنك تحصد نتائج أخطاء متراكمة من شخص آخر وتتحمل أنت مسئوليتها لكن لا تجعل هذا يدفعك للارتباك وارتكاب الأخطاء.

على الصعيد العاطفي:

قد تضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة فى ما يتعلق بحياتك العاطفية، ورغم أنك لا تشعر بأهمية ذلك إلا أن هذا هو أفضل وقت للقيام بذلك فقط لا تسمح للتجارب السابقة أن تؤثر على قرارك وعلى ثقتك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

ممارسة التمارين الرياضية هى كل ما ينقصك لتتمتع بصحة جيدة، خاصة أن عقلك فى حالة تأهب ونشاط كبيرين، ولكن كن حذرا اثناء ممارستك الأنشطة اليومية فقد تواجه حوادث غير متوقعة لكنها على كل حال ستكون طفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

ستشعر بالثقة بشأن توسيع آفاقك وعلاقاتك وعلى الرغم من أن عائلتك قد تشعر بالسخط إزاء هذا الموضوع إلا أنك تتجاهل ذلك وتواصل فى طريقك.