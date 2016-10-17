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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 17/10/2016

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 17/10/2016 حظك اليوم برج الحوت الاثنين 17/10/2016

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لبرج الحوت المعروف بهدوئه الشديد ولكنه فى الوقت نفسه معروف بتركيزه على أهدافه وعدم الاستسلام فى أى معركة على الإطلاق خاصة إذا كانت هذه المعركة على صعيد العمل.

 

على الصعيد المهني:

 

تشعر بالملل من العمل فى المكتب خاصة أن الأضواء تنسحب عنك اليوم فحاول أن تمنح نفسك بعض الاهتمام ولا تجعل ذلك يزعزع ثقتك بنفسك، وتأكد من أن هذا مجرد مرحلة عابرة وكن لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين.

 

على الصعيد العاطفي:

 

يروق لك شخص يتمتع بروح الدعابة والسخرية ويجذبك إلى سحره الخاص، وهذا شعور جيد لم تجربه منذ زمن فحاول ألا تضيع هذه الفرصة من بين يديك.

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

 

جهازك الهضمى يحتاج للكثير من الرعاية والاهتمام منك فحاول أن تتجنب الأكلات التى قد تسبب لك مشاكل فى الجهاز الهضمى ومارس الرياضة بشكل معتدل.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

 

الصدق هو شعار اليوم، واليوم أيضًا مثالى جدًا للتركيز على التفاصيل والمهام الدقيقة التى تجنبتها طويلاً وتجاهل المهام الروتينية المملة.


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