حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 17/10/2016

برج هوائى متقلب المزاج لا يستطيع الاستقرار على أمر واحد فترة طويلة، الأمر الذى قد يزعج المحيطين به، لكنه يستطيع السيطرة على هذه السلوك أحياناً فى حال وقع فى حالة عشق.

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

ستكون أكثر تركيزا فى عملك عندما تستمتع بوقتك، فتنجز كثيراً من الأمور بسبب تركيزك، قد يأخذ صديقك أو زميلك فى العمل لإجازة وتقوم أنت بأعماله وهذا سيسبب لك بعض الضغط.

على الصعيد العاطفي:

سيكون الحب بجوارك اليوم ولكنك لن تشعر به، حاول أن تجعل تركيزك اليوم على أن تعرف من حولك كيف يتكلمون ويتصرفون معك، سيكون هناك بعض الالتباس مع بعض الأشخاص، حاول أن تتحدث مع شريك حياتك فذلك سيكون له دور كبير فى حل المشكلة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

ستكون صحتك اليوم جيدة جداً، حاول أن تذهب لسماع الموسيقى أو تذهب لحضور جلسة يوغا، قد يعانى أحد أفراد عائلتك من مرض بسيط وسيحتاج منك رعاية، كما أن الضغوطات العقلية ستكون قليلة اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

مرت عليك كثير من الأمور الايجابية والسلبية الفترة الماضية، ولكنك اقتربت من تحقيق أهدافك، حاول أ تظل متفائلا فتصير الأمور بشكل أفضل، سيساعدك من حولك اليوم، حاول أن تشغل نفسك حتى تنسى همومك.