أخبار عاجلة

بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
الصحة بالدقهلية ترسل "100 كيس دم" لـ"جرحى تفجير كنيسة طنطا" -
مصدر أمني بالغربية: ضبط 14 مشتبهًا بهم في ارتكاب تفجير كنيسة طنطا -
أحد أقارب شهيدة الشرطة ناس من كل الدنيا جايين يعذونا منعرفهمش -
وقفة صامته امام نقابه الصحفيين حدادا علي ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 17/10/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 17/10/2016 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 17/10/2016

>

برج هوائى متقلب المزاج لا يستطيع الاستقرار على أمر واحد فترة طويلة، الأمر الذى قد يزعج المحيطين به، لكنه يستطيع السيطرة على هذه السلوك أحياناً فى حال وقع فى حالة عشق.

 

على الصعيد المهني:

 

ستكون أكثر تركيزا فى عملك عندما تستمتع بوقتك، فتنجز كثيراً من الأمور بسبب تركيزك، قد يأخذ صديقك أو زميلك فى العمل لإجازة وتقوم أنت بأعماله وهذا سيسبب لك بعض الضغط.

 

على الصعيد العاطفي:

 

سيكون الحب بجوارك اليوم ولكنك لن تشعر به، حاول أن تجعل تركيزك اليوم على أن تعرف من حولك كيف يتكلمون ويتصرفون معك، سيكون هناك بعض الالتباس مع بعض الأشخاص، حاول أن تتحدث مع شريك حياتك فذلك سيكون له دور كبير فى حل المشكلة.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

 

ستكون صحتك اليوم جيدة جداً، حاول أن تذهب لسماع الموسيقى أو تذهب لحضور جلسة يوغا، قد يعانى أحد أفراد عائلتك من مرض بسيط وسيحتاج منك رعاية، كما أن الضغوطات العقلية ستكون قليلة اليوم.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

 

مرت عليك كثير من الأمور الايجابية والسلبية الفترة الماضية، ولكنك اقتربت من تحقيق أهدافك، حاول أ تظل متفائلا فتصير الأمور بشكل أفضل، سيساعدك من حولك اليوم، حاول أن تشغل نفسك حتى تنسى همومك.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى