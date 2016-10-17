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حظك اليوم برج السرطان 17_10_2016

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حظك اليوم برج السرطان 17_10_2016 حظك اليوم برج السرطان 17_10_2016

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تقلب مزاجهم من وقت لآخر يجعل التعامل معهم صعبا فى بعض الأوقات، هذه أبرز صفات الذ نقدم له اليوم توقعات علماء الفلك على كل الأصعدة.

برج السرطان على الصعيد العاطفى..

أنت شخص رومانسى وهو ما يجعل علاقتك بالحبيب جيدة جداً إلى حد كبير، كما أن اليوم مناسب جداً للقاء الحبيب أو جلسة رومانسية معه تستعيدا فيها سوياً ذكرياتكما.

برج السرطان على الصعيد المهنى ..

الملل السريع من العمل سيخلف الكثير من النتائج السلبية، عليك الصبر والتحمل أكثر من ذلك، كذلك يفضل أن تحصل على إجازة سريعة من العمل وتعود من جديد، ربما يساعدك هذا على استعادة توازنك من جديد.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية على ما يرام، فقط توقف عن تناول الوجبات غير الصحية، والتى تؤثر على الصحة بشكل كبير، وتؤدى إلى زيادة الوزن.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

أوضاعك جيدة، هذا ما يتوقعه علماء الفلك لأبناء برج السرطان ، ستكون هناك الكثير من التغييرات التى ستحدث لك على مستوى العائلة والأصدقاء.


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مصر 365

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