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حظك اليوم برج الدلو 17_10_2016

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حظك اليوم برج الدلو 17_10_2016 حظك اليوم برج الدلو 17_10_2016

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يستخدم الصمت فى أحيان كثيرة كسلاح للوم الآخرين على أفعالهم معه، من أكثر الأبراج صدقًا، وحرصًا على من يحبون، أبناء الذى نقدم لهم اليوم توقعات علماء الفلك على مستوى الصحى والمهنى والعائلى.

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

 

الحبيب يمر بفترة صعبة عليك أن تجد طريقة مثالية للتعامل معه، الاحتواء هو الحل الأفضل، كما عليك أن تعرف أنه من الممكن أن تتخلى عن عصبيتك بعض الشىء لأنها ستجعل علاقتكما غير جيدة تماماً.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

 

أوضاعك فى العمل أفضل بكثير مما كانت عليه فى الماضى، تطورت كثيراً وأصبحت أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات الطارئة، كما أنه من المتوقع أن تكون هناك الكثير من التغييرات المتعلقة بعلاقاتك بالزملاء.

 

برج الدلو على الصعيد الصحى..

 

النوم يجعل جسدك يحصل على الراحة، كما أنه يمنحك راحة نفسية ويخلصك من المشاعر السلبية التى تمكنت منك مؤخراً.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

 

الأوضاع ستكون أفضل كثيراً خلال الفترة المقبلة، حاول أن تعيد ترتيب أمورك من جديد ولا تعلق أخطاءك على الآخرين حتى تستطع تجاوز كل المشاكل التى تمر بها


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مصر 365

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