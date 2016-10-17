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لمنع زيادة الوزن.. بعد الأكل تناول الشاى المثلج بالليمون

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لمنع زيادة الوزن.. بعد الأكل تناول الشاى المثلج بالليمون لمنع زيادة الوزن.. بعد الأكل تناول الشاى المثلج بالليمون

>كتبت رانيا سعد الدين

من العادات السيئة تناول العصير أو المياه الغازية بعد الأكل، ويكون الأفضل لمنع زيادة الوزن والحصول على تمثيل غذائى سليم، حسب موقع " top10homeremedies" تناول الشاى الأخضر مع عصير الليمون وهذه المرة لن يكون ساخنا بل الأفضل أن يكون مثلجا للشعور بالانتعاش .

مكونات الشاى المثلج بعصير النعناع:

جميع المكونات ستكون داعمة لمنع زيادة الوزن والحرص على حرق ومنع أكسدة الخلايا 

الشاى الأخضر: يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تساعد على حرق الدهون وجعل التمثيل الغذائى يحدث بصورة أفضل.

الليمون :

يساعد الجسم على حرق المزيد من الدهون المخزنة فهو يحتوى على نسبة عالية من فيتامين " C" هذا بالإضافة إلى مادة "البوليفينول" الغنية بمضادات الأكسدة وتساعد على تحفيز الكبد ليقوم بوظيفته بشكل أفضل.

العسل الأبيض :

عنصر مهم يشجع على فقدان الوزن فتأثيرة فى الدم أطول من السكر العادى وهذا يساعد فى السيطرة على الشهية والحفاظ على الوزن.

بودرة القرفة : وحدها لا تستطيع القيام بدور حرق الدهون ولكنها محفز للتمثيل الغذائى الجيد ، فيؤدى إلى تقليل السعرات الحرارية التى ستدخل إلى الجسم.

طريقة أعداد المشروب الصحى :

غلى لتر من الماء ووضع 3 أكياس من الشاى الأخضر ، نقوم بإضافة 3 ملاعق عسل أبيض إلى المشروب ، نحرص على بشر الليمونة للاستفادة من قشورها قبل عصرها، وأخيرا نضيف ملعقة صغيرة من بودرة القرفة، يغطى الشراب حتى يبرد ويضاف إليه مكعبات الثلج ليكون منعشا.  


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