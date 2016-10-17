لمنع زيادة الوزن.. بعد الأكل تناول الشاى المثلج بالليمون

من العادات السيئة تناول العصير أو المياه الغازية بعد الأكل، ويكون الأفضل لمنع زيادة الوزن والحصول على تمثيل غذائى سليم، حسب موقع " top10homeremedies" تناول الشاى الأخضر مع عصير الليمون وهذه المرة لن يكون ساخنا بل الأفضل أن يكون مثلجا للشعور بالانتعاش .

مكونات الشاى المثلج بعصير النعناع:

جميع المكونات ستكون داعمة لمنع زيادة الوزن والحرص على حرق الدهون ومنع أكسدة الخلايا

الشاى الأخضر: يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تساعد على حرق الدهون وجعل التمثيل الغذائى يحدث بصورة أفضل.

الليمون :

" هذا بالإضافة إلى مادة "البوليفينول" الغنية بمضادات الأكسدة وتساعد على تحفيز الكبد ليقوم بوظيفته بشكل أفضل.

يساعد الجسم على حرق المزيد من الدهون المخزنة فهو يحتوى على نسبة عالية من فيتامين " C

العسل الأبيض :

بودرة القرفة : وحدها لا تستطيع القيام بدور حرق الدهون ولكنها محفز للتمثيل الغذائى الجيد ، فيؤدى إلى تقليل السعرات الحرارية التى ستدخل إلى الجسم.

طريقة أعداد المشروب الصحى :

عنصر مهم يشجع على فقدان الوزن فتأثيرة فى الدم أطول من السكر العادى وهذا يساعد فى السيطرة على الشهية والحفاظ على الوزن.

غلى لتر من الماء ووضع 3 أكياس من الشاى الأخضر ، نقوم بإضافة 3 ملاعق عسل أبيض إلى المشروب ، نحرص على بشر الليمونة للاستفادة من قشورها قبل عصرها، وأخيرا نضيف ملعقة صغيرة من بودرة القرفة، يغطى الشراب حتى يبرد ويضاف إليه مكعبات الثلج ليكون منعشا.