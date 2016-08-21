مكياج عيون بالعدسات اللاصقة على طريقة النجمات

أصبحت العدسات اللاصقة موضة منتشرة بكثافة، ليس فقط عند النجمات، بل لدى كلّ فتاة تريد تغيير إطلالتها، في حين أصبح تغيير لون العينين مرتبطاً بصبغات الشعر وقصّاته. إذا كنت تريدين استخدام العدسات اللاصقة، ننصحك ـ أولاً ـ باختيارها مناسبة لشكل عينيك ولون بشرتك، ثمّ تطبيق المكياج المناسب لها كي تبدو طبيعية.

إليك طرق النجمات في تطبيق المكياج المناسب للعدسات اللاصقة:

اعتمدت هيفا وهبي مع الشعر البني الداكن المائل إلى الأحمر العدسات الرمادية الفاتحة. وهي تستخدم ـ في أغلب الأحيان ـ هذا اللون كي تبدو عيناها طبيعيتين. أمّا أنت ـ سيدتي ـ إن كنت تريدين اعتماد هذا اللون، فننصحك بتطبيق المكياج على طريقة هيفا:

استخدمي الظلال البنيّ الفاتح على الجفن المتحرك أشرقي عينيك بالظلال البيج الفاتح على الجفن الثابت ارسمي عينيك بالأيلاينر الأسود على كلّ من الجفن العلوي والسفلي احرصي على سحب الأيلاينر العلوي نحو الخارج على شكل ذيل ضعي الكحل الأسود داخل الجفن السفلي طبقي الماسكرا

استخدمت في الكليب الأخير العدسات الزرقاء، وطبّقت مكياجاً جميلاً جداً مناسباً لها. إذا كنت تصبغين شعرك باللون الأسود، تعتبر هذه العدسات مناسبة لك:

ضعي الظلال البيج الفاتح اللامع على الجفن العلوي ارسمي الجفن العلوي يالأيلاينر المجنّح حدّدي الجفن السفلي بالكحل الأسود ضعي الكحل الأبيض داخل الجفن السفلي استخدمي الرموش المستعارة

هذه الطريقة من المكياج تساعد على تكبير العين.

تستخدم أحياناً العدسات اللاصقة باللون الأخضر المائل إلى البنيّ، وتتبع طريقة مميّزة في رسم عينيها:

استخدمي الظلال البنيّ البرونزيّ على الجفن العلوي حدّدي الجفن السفليّ بالظلال عينه ارسمي الجفن العلوي بالأيلاينر الأسود طبّقي الكحل الأسود داخل الجفن السفلي ضعي الماسكرا

تستخدم العدسات باللون الأزرق مع بشرتها السمراء وشعرها الأسود، وهذا ما يتطلّب طريقة دقيقة في تطبيق المكياج:

استخدمي الظلال الأسود على الجفن العلوي المتحرك حدّدي أسفل الجفن السفلي بالكحل الداكن ارسمي الجفن العلوي بالأيلاينر طبّقي الكحل الأسود داخل الجفن السفلي ضعي الكحل الأبيض أو الفضي الفاتح عند الزاوية الداخلية للعين استخدمي الرموش المستعارة بعد الماسكرا.

هل تحبين العدسات اللاصقة؟ وأيّ نجمة تجدينها الأجمل بمكياج عيون مناسب للعدسات اللاصقة؟