هل مريم سعيد هي أكثر مقدمات البرامج أناقة في الوطن العربي؟

مريم سعيد تعتبر اليوم واحدة من أكثر مقدمات البرامج العربية شهرة، إذ استطاعت وخلال فترة قصيرة بعد مشاركتها في برنامج "اي تي بالعربي" ET أن تحتل مكاناً مميزاً في قلوب المشاهدين، وذلك بسبب ملامحها البريئة، وأناقتها الملفتة.

حتى أن كثيرين يرونها واحدة من أكثر مقدمات البرامج أناقة، ولهذا قمنا بجمع أبرز إطلالاتها اليومية والرسمية لتلقي نظرة على أسلوبها في الموضة وتخبرينا إن كنت توافقينهم الرأي.

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يتميز أسلوبها في الموضة بكونه عصرياً وناعماً، يجمع بين النمط الشبابي و النمط الأنيق والراقي، وإطلالاتها متنوعة جداً ومختلفة، بحيث لا تكرر نفس الملابس لأكثر من مرة.

أحياناً، نشاهدها في تنسيقات ناعمة عبارة عن تنورة تصل حد الركبة مع توب أو قميص مميز، وأحياناً أُخرى تختار فساتين الكوكتيل المميزة المطبعة أو المزركشة. ولمناسبات أُخرى، تنسق مريام السراويل مع سترات البليزر الأنيقة، كما تعتمد مريام "اللوك" الشرقي فنراها في أجمل تصاميم القفاطين التقليدية.

وطبعاً، هي تنسق أجمل الاكسسوارات مع إطلالاتها المختلفة، من شنط يد، أحذية، ومجوهرات تكمل بها أناقتها.

شاهدي معنا مجموعة من أبرز إطلالات مريم سعيد وأخبرينا رأيك بأناقتها، وإن كنت تختارينها مقدمة البرامج العربية الأكثر أناقة.