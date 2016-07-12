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15 إطلالة من بثينة الرئيسي بين النمط الشرقي والنمط العصري!

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الثلاثاء 12-07-2016 16:11

نالت الممثلة ومقدّمة البرامج العمانية بثينة الرئيسي شهرة كبيرة في الوطن العربي. وهذه الشهرة لا تعود فقط إلى موهبتها على شاشة التلفزيون، بل أيضاً إلى إطلالاتها التي اشتهرت بها وأسلوبها في الموضة، الذي يجمع بين النمط العصري والنمط الشرقي، مع لمسات من الأنوثة.
ولهذا  قمنا اليوم بجمع حوالي 15 إطلالة لها تنوّعت بين الأزياء العصرية المواكبة للموضة وبين الازياء التقليدية في العبايات والجلابيات والقفاطين.

وكما لاحظنا، فإنّ بثية الرئيسي تحبّ التنويع في إطلالتها، حيث نراها أحياناً وقد نسّقت سروالاً أنيقاً أسود مع توب بيضاء ناعمة، وأحياناً تختار تنورة مميزة يصل طولها حتى الركبة، مع قميص مرهف التصميم، وأحياناً أخرى تختار بثينة الفساتين الناعمة. لكن أكثر ما يناسبها هي الإطلالات الشرقية في العبايات والجلابيات التقليدية.
كما أنّ بثينة تهتم كثيراً بالأكسسوارت وتختار منها أجمل التصاميم دائماً، التي تكمل بها إطلالاتها المتنوّعة، من شنط يد وصنادل ومجوهرات.
ومن دور الأزياء المفضلة لديها: دار "شانيل" Chanel، "ديور" Dior، "هرمس" Hermes، "ميو ميو" Miu Miu وغيرها...
شاهدي التنسيقات الخمسة عشر التي اخترناها لك من أحدث اطلالات بثينة الرئيسي، واستوحي منها ما يعجبك ويناسبك. 

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سيدتي