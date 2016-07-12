فتاة عشرينية تتهم شقيقها باغتصابها و المباحث تتحرى حول الحادث

فتاة عشرينية تتهم شقيقها باغتصابها و حملها منه، جريمة هزت أحد أحياء القاهرة الشعبية، المطرية، حيث قامت فتاة تدعى أماني بتحرير محضر ضد شقيقها محمود البالغ من العمر 41 عام، باغتصابها و حملها منه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما سيطر الشيطان على عقل شقيق المجني عليها، محمود البالغ من العمر 41 عاماً، و وسوس له الشيطان للإيقاع بشقيقته من الأب صاحبة الـ 27 عام، و معاشرتها معاشرة الأزواج للمرة الثانية.

تقدمت أماني سيد حسن، ربة منزل، 27 عاماً، ببلاغ أمام مأمور قسم شرطة المطرية، تتهم شقيقها محمود سيد حسن باغتصابها، و التعدي عليها، و أجبارها على ممارسة الجنس معها بالقوة في غرفة نومه.

استغل شقيق المجني عليها خلو المنزل من زوجته و أولاده و قام باستدراك المجني عليها بالقوة و أجبرها على معاشرته معاشرة الأزواج، و أضافت في المحضر الذي يحمل رقم 4894 لسنة 2016، أنها ليست المرة الأولى التي يفعل بها فعلته الشنيعة، و لكنها المرة الثانية، و كنت أخشى من الفضائح لذلك لم أتقدم ببلاغ في المرة الأولى.

كما أضافت المجني عليها، أن تقدمت ببلاغ هذه المرة بسبب شعورها بأعراض الحمل منه، و حول طبيعة سكنها معه قالت، أنه منذ وفاة والديها و هي تعيش في منزله، و أكدت في أقاويها أنها تعرضت للاغتصاب على يده منذ شهور ماضية أيضًا مستغلًا عدم وجود أحد في المنزل.

تم تحرير المحضر اللازم و بعرضه على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، و عرض المجني عليها على الطب الشرعي، و سرعة ضبط المشكو في حقه.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads