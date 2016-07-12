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تخلصي من اسمرار الرقبة والكوعين والركبتين وتحت الابطين بمكونات من منزلك

  • الجمال
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تخلصي من اسمرار الرقبة والكوعين والركبتين وتحت الابطين بمكونات من منزلك تخلصي من اسمرار الرقبة والكوعين والركبتين وتحت الابطين بمكونات من منزلك

اسمرار الرقبة والكوعين والركبتين وتحت الابطين من المشكلات الجمالية التي تعاني منها الكثير من النساء والتي تسبب الاحراج وخاصة اذا كانت طيات الجلد تحتوي على الكثير من الاسمرار والسواد أما اسمرار تحت الابطين فعادة ما يكون بسبب استحدام شفرات الحلاقة أو استحدام كريمات ازالة الشعر المختلفة التي تحتوي على المواد الكيميائية التي تسبب الاسمرار وكذلك الافراط في استخدام مزيلات العرق. واليوم نقدم لك وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الرقبة والركبتين وتحت الابطين هذه الوصفات مقدمة من موقع healthylifebase العالمي والذي يحظى بالعديد من المعجبين حول العالم وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الرقبة والكوعين والركبتين وتحت الابطين

صودا الجبز أو الكربوناتو

تعتبر صودا الخبز من أكثر المكونات التي تستخدم في تقشير الجلد والتخلص من اسمراره ويمكنك عمل عجينة من الكربوناتو والقليل من الماء ووضعها على مكان الاسمرار وبعد ذلك غسلها بالماء الفاتر

البطاطس:

تساعد البطاطس بشكل فعال في تفتيح لون البشرة ويمكن وضع عصير البطاطس أو بشر البطاطس على مكان وجود الاسمرار في ارقبة والركبتين وتحت الابطين لمدة ربع ساعة وتكرر الوصفة حتى تحصلي على النتائج المرجوة

عصير الليمون

يعتبر من أفضل المكونات الطبيعية لتقشير الجلد بفضل احتوائه على العديد من العناصر التي تفيد البشرة ويمكن وضع عصير الليمون في أماكن اسمرار الركبتين والكوعين وكذلك تحت الابطين لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يشطف بالماء وللحصول على نتائج أفضل قومي باضافة عسل النحل الطبيعي اليه

زيت اللوز

بفضل خصائصه المغذية للبشرة والحصول على جلد صحي يمكنك فرك الاماكن الداكنة بكمية من زيت اللوز الدافيء وسوف تلاحظين بعد تكرار الاستخدام احتفاء الاسمرار تماما

اللبن أو الحليب

بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات والأحماض الدهنية فهو يساعد بشكل كبير في تجديد خلايا البشرة ويمكنك استخدام الزبادي أو اللبن الرائب أيضا ويمكنك عمل كريم طبيعي من ملعقة من اللبن وملعقة من الزبادي وملعقة من الدقيق أو الطحين ووضع الكريم على الأماكن الداكنة لمدة ربع ساعة

الخيار

يساعد بشكل فعال في التخلص من اسمرار الرقبة والكوعين والركبتين وتحت الابطين ويمكنك اضافة عضير الليمون اليه قبل وضعه على الاماكن الداكنة

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