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تخلصوا من تشققات القدمين نهائيا في خلال ساعات مع هذه الوصفة الساحرة

  • الجمال
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تخلصوا من تشققات القدمين نهائيا في خلال ساعات مع هذه الوصفة الساحرة تخلصوا من تشققات القدمين نهائيا في خلال ساعات مع هذه الوصفة الساحرة

كثير من الأشخاص سواء نساء أو رجال يعانون من التشققات المحرجة بالقدمين خاصة خلال فصل الصيف لارتداء النساء للأحذية المكشوفة من جهة القدمين وكثيرا من هؤلاء قد ينفقون العديد من الأموال على الذهاب إلى أطباء الجلدية للتخلص من هذه المشكلة خاصة إذا تفاقم الأمر معهم.

والبعض يضطررن إلى ارتداء الأحذية المغلقة والجوارب حتى بفصل الصيف لإخفاء هذه التشققات ولكن إليكم الآن طريقة استخدام وصفة سهلة جدا وساحرة للقضاء نهائيا على هذه المشكلة وهي مكونه من الأتي: مقدار 100 جرام من الأرز النظيف والمطحون جيدا بالإضافة الى حوالي ملعقتين من الخل ومعلقتين أيضا من العسل النقي ثم بتم مزج هذا الخليط مزجا جدا .

ويترك الخليط لمدة لا تقل عن ساعتين قبل الاستخدام ثم يتم وضع كمية مناسبة على المكان المصاب بالتشققات بعد غسل القدمين جيدا بالماء الفاتر ويترك الخليط على القدم لمدة حوالي عشرون دقيقة ثم بتم غسل القدمين جيدا بالماء الدافئ مع استعمال مبرد القدم برفق ولكي تحصلين على أفضل النتائج التي ترضيكي في فترة اقل من شهر يجب عليكي استعمال هذه الخلطة من مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع وسوف تشعرين بالفرق في غضون شهر فقط ويمكنك وقتها ارتداء الأحذية الصيفية التي تفضلينها.

 

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