وصفة سهلة وغير مكلفة لتبيض المناطق الحساسة وإزالة الجلد الميت والأوساخ

سنعرض عليكم اليوم طريقة سهلة جدا ومجربة لتبيض المناطق الحساسة فى الجسم بدون تكلفة وفى نفس الوقت دون عناء أو مجهود ، وهذه الوصفة الطبيعية كانت تستخدمها النساء قديما ولكن بعد ظهور كريمات التفتيح والماسكات تناست تماما هذه الطريقة ..جربوها وشاركونا التعليقات للإستفادة منها .

مكونات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة :

هذه المكونات يمكنكم شرائها من العطار وفى أول مرة أشترى كميات قليلة لتجربة هذه الوصفة لربما يصاب الجسم بحساسية من هذه المكونات وبعد نجاحها إن شاء الله اشترى كميات كبيرة وضعيها فى المنزل .. وهى عبارة عن :

نصف كوب زيت زيتون

ليمونة واحدة كبيرة (عصير)

2 معلقة كبيرة ماء ورد

3 معالق كبيرة نشا

طريقة عمل الوصفة لتبيض الجسم والمناطق الحساسة :

فى إناء صغير قومى بتفريغ هذه المكونات السابق ذكرها وقلبيها جيدا حتى تتجانس معا بشكل جيد .

قومى بدهن المناطق السوداء مثل ( الإبط ، الركب ، منطقة البكينى ، الرقبة ، ..) .

اتركيها على جسمك من الصباح حتى المساء ويمكنك ارتداء جلباب واسع عليها للتحرك فى المنزل بحرية أو يمكنك وضعها فى الليل والنوم بها حتى الصباح .

بعد ذلك إستخدمى زيت الزيتون وقومى بتدليك هذه المناطق به حتى تزال الأوساخ والجلد الميت .

بعدها يمكنك اخد حمام هادئ واستخدام الشاور أو الشامبو دون دعك .

وستجدى نتائج مذهلة .

شبكةعيونالإخبارية

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