استوحي من لجين عمران أجمل الإطلالات بالأزياء الشرقية!

لقد استطاعت الإعلامية لجين عمران أن تحجز لنفسها مكاناً مرموقاً على قائمة النجمات الأكثر أناقة، لا سيما في الأزياء الشرقية، التي تتألق بها في مناسباتها المختلفة، من عبايات، وجلابيات، وقفاطين، إذ تختار منها أجمل التصميمات دائماً، ثمّ تضيف إليها لمساتها العصرية الخاصّة.

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ولهذا، فقد قمنا اليوم بجمع أبرز إطلالات لجين عمران بهذه الأزياء الشرقية المتميّزة، إذا رغبت في أن تستوحي منها لسهراتك ومناسباتك الخاصّة المقبلة؛ فهي ارتدت تصميمات القفطان بطرق مختلفة ومتنوعة، أحياناً بشكل كلاسيكي تقليدي، وأحياناً بطريق مبتكرة ومعاصرة.

وكما لاحظنا، فإنّ لجين عمران تنوّع في اختياراتها من ناحية الألوان أيضاً، إذ إنها في بعض المرّات تفضّل الإطلالات ذات الألوان الهادئة من درجات الباستيل، كالأزرق الفاتح، والزهري، والأبيض، والبيج، وأحياناً تفضّل الألوان الحيوية والقوية كالأحمر، والأخضر، والنيلي، وحتى في بعض الأحيان تختار الأقمشة المعرّقة والمزركشة.

وطبعاً، فإن لجين عمران تختار مع إطلالاتها الأزياء الشرقية من قفاطين وجلابيات اكسسوارت رائعة لتكمل بها أناقتها من شنط يد، وأحذية، ومجوهرات.

وأنت! إذا رغبت في اعتماد لوك شرقيّ في مناسباتك المقبلة، أنصحك بأن تستوحي من لجين عمران ومن إطلالاتها المميزة والمتنوعة.