أحدث نقوش الحناء العالمية

اتجهت نقوش الحناء في الآونة الأخيرة إلى استخدام أشكال جديدة ومبتكرة جعلت من الحناء التقليدية المملة التي كانت ترسمها الجدات أنواعاً أخرى غاية في الجاذبية والروعة.

فهل أنت عروس جديدة أو حتى صديقة العروس وتشعرين بالحيرة إذا كنت سترسمين الحناء أم لا؟

إليك هذه النقوش التي ستغير مفهومك عن الحناء إلى الأبد:

1. الأرقام الرومانية: هي طريقة جديدة لتذكر التواريخ الهامة في حياتك، فبعض العرائس يقمن بكتابة تاريخ زفافهن أو تاريخ عيد ميلادهن بهذه الطريقة المبتكرة الجذابة للاحتفال باليوم المفضل لديهن.

2. خطوط القلب: يمكنك كتابة كلمات معينة لزوجك تعبّرين فيها عن مدى حبك له أو رسم بسيط لقلب أو أي شكل يحبه زوجك.

3. ضربات القلب: يمكنك رسم خطوط كخطوط دقات القلب مع كتابة اسم الشخص الذي تحبينه بجانب نبضات القلب.

4. كتابة بعض النصوص: يمكنك كتابة بعض الجمل غير المباشرة على يديك للتعبير عن ما بداخلك من مشاعر، كما أنها تعطيك مظهراً أنيقاً وجذاباً.

5. السهام: هي ذات أشكال جميلة وأنيقة، كما أنها معقدة ولها معانٍ مختلفة، فخمسة أسهم تعبّر عن الشجاعة والقوة، مما يجعلك تتميزين عن أي عروس بالشجاعة، أما إذا اخترتِ سهماً واحداً، فهو يرمز إلى حب الحياة.

6. خارطة: عندما تقومين برسم خارطة على يديك، فهذا يوحى بحبك للسفر والتنقل عبر البلاد واكتشاف كل ما هو جديد.

7. الطيور: تعتبر رسومات الطيور من أكثر الأشكال انتشاراً، ويمكنك رسم الطيور بأشكال صغيرة لتعبّر عن الحرية، ولكن احرصي على اختيار أشكال بسيطة ومناسبة لتكون رقيقة وجذابة.