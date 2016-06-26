نادين نجيم 3 صبغات شعر صادمة

اشتهرت الممثلة نادين نسيب نجيم بجمالها الجذاب، وقد انطبعت بأذهان متابعيها بالشعر الأسود المنسدل. إلا أنها فاجأت جمهورها في شهر رمضان بتغيير لون شعرها 3 مرات.

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بعيداً عن حقيقة صبغ شعرها أو استخدامها للشعر المستعار، فقد بدت جميلة وجذابة في كل الإطلالات التي اعتمدتها حتى الآن.

بدت نادين نجيم بالشعر البلاتينيوم مع العدسات اللاصقة الزرقاء لافتة جداً، أما الشعر النحاسي فمنحها إطلالة رومانسية، في حين برز الشعر البني شخصيتها الراقية، إلا أننا نجدها أجمل في الشعر الأسود.

وأنت، سيدتي، بأي لون شعر تفضلين نادين؟