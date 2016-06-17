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تألّقي بالساري الهندي على طريقة نجمات بوليوود

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الجمعة 17-06-2016 16:17

يلقى الساري الهندي شعبيّة كبيرة بين السيدات في الخليج، لأنه يأتي في أغلب الأحيان بتصميمات محتشمة، تجمع بين الأناقة و الرقيّ بتطريزاته الفخمة وتفاصيله الجذابة؛ ولا يوجد من يرتدي الساري أفضل من نجمات بوليوود المتألقات اللواتي ينبغي لك اتّباع خطواتهن واختيار الساري الهندي مثلهنّ لإطلالاتك في السهرات.

شاهدنا تنوّعاً واضحاً في تصميمات الساري الهندي، الذي يزيّن إطلالات نجمات بوليوود، إذ يخترن إطلالات ذهبية ذات تطريزات فخمة، كما تفعل بريانكا شوبرا Priyanka Chopra و أشواريا راي Aishwarya Rai، في إطلالاتهنّ، ومنهن من يعتمدن إطلالات ربيعّية ناعمة كإطلالة سونام كابور Sonam Kapoor و ميرا كابور Mira Kapoor بألوان ناعمة و طبعات مورّدة.

وأخذت الممثلة الهنديّة الأنيقة سونام كابور Sonam Kapoor إطلالاتها بالساري الهندي إلى مستوى آخر كليّاً، حين تألقت بتصميم عصري رائع، باللون الأزرق، في مهرجان كان السينمائي، هذا العام، فكانت حديث صحافة الموضة والأزياء حول العالم.

اخرجي عن المعتاد، وارتدي تصميماً عصرياً من تصميمات الساري الهندي، وتألقي في إطلالتك على طريقة نجمات بوليوود المتألقات.

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سيدتي