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هيا بنت الحسين تتألق من جديد في سباقات رويال آسكوت

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الخميس 16-06-2016 17:55

تألقت الأميرة هيا بنت الحسين خلال حضورها سباقات رويال آسكوت في بريطانيا هذا العام، حيث اختارت إطلالات كلاسيكيّة أنيقة كما عوّدتنا دائماً.

في اليوم الأول ارتدت الأميرة فستاناً قصيراً باللون الأسود مع حذاء ناعم وقبّعة لافتة من الريش، أما في اليوم الثاني فكانت إطلالتها ملكيّة وبسيطة في الوقت نفسه، إذ اختارت فستاناً ناعماً باللون الأبيض مع جاكيت قصير وقبعة بنفس اللون.

ولم تكن الأميرة هيا صاحبة الإطلالة الملكيّة الوحيدة في هذا الحدث، حيث حضرت دوقة كامبريدج كيت ميديلتون بفستان أبيض أنيق من الدانتيل، وأكملت إطلالتها بقبعة وحذاء باللون اللحمي المحايد، فحصلت على إطلالة أنيقة.

شاهدي معنا أناقة الأميرات في سباقات رويال آسكوت.

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سيدتي