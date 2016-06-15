أزياء شرقية رائعة تألقت بها النجمات في سحور سيدتي الرمضاني

أقامت مجلة سيدتي كعادتها كل عام في شهر رمضان سحورٍ راقٍ دعت اليه أهم الفنانات، اللواتي بدورهن لبين الدعوة وتألقن بأجمل التصاميم والازياء الشرقية تماشياً مع أجواء الحدث.

وقد حمل سحور رمضان 2016 شعار "التجديد وجسور المحبة" بالتعاون مع مركز راشد للمعاقين في فندق The Palace في دبي.

كل نجمة وإعلامية اختارت الاطلالة التي تناسبها، حيث بعضهن فضلن الجلابيات، وبعضهن القفاطين، والبعض الآخر ارتدين العبايات بطرق عصرية مع سروال الجينز.

ومن أبرز الاطلالات كان للنجمة ميساء المغربي التي تألقت في قفطان مغربي باللونين الأزرق والأبيض من تصميم سلمى بن عمر.

وقد شاهدنا النجمة سوزان نجم الدين وقد اختارت تصميماً مبتكراً جمع بين الثوب والجلابية باللونين الأسود والأبيض.

كما أن المغنية والممثلة جليلة كانت قد تألقت بقفطان باللونين الذهبي والبيج وقد نسقته مع اكسسوارت ذهبية أيضاً.

بينما ديانا كرزون فقد فضلت اختيار اطلالة مستوحاة من الخمسينيات باللونين الأسود والأبيض عبارة عن قميض مع تنورة وصلت حد الركبة.

وقد اختارت الاعلامية أحلام العجارمة فستان ماكسي باللونين البيج والأحمر بأكمام طويلة وياقة عالية، ناسب شعرها الأسود.

وغيرهن من النجمات اللواتي تألقن بأجمل التصاميم الشرقية في سحور سيدتي لرمضان 2016.