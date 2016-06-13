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سعر الدولار اليوم الاثنين 13/6/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى

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سعر الدولار اليوم الاثنين 13/6/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى سعر الدولار اليوم الاثنين 13/6/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى

اليوم، تواصل الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى فى السوق السوداء اليوم الاثنين حد 13/6/2016 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك حالة من الاستقرار الطفيف، حيث تشهد السوق السوداء استقرار بسيط وسط اقبال من أصحاب الأموال والمستثمرين للحصول على العملة الصعبة من داخل الاسواق وذلك لسهولة الحصول على العملة الأمريكية الصعبة دون رقابة لتوافرها داخل السوق السوداء على عكس الشح في البنوك.

وتشهد الأسواق حالة من الاستقرار على عكس التوقعات والتى أشارت أن سعر الدولار في السوق السوداء قد يرتفع مع دخول شهر رمضان المبارك، هذا ويترقب تجار العملة عطاء جديد من البنك المركزي الذي من شأنه أن يعمل على استقرار العملات الصعبة داخل الأسواق المصرية، إلا أن الدولار بدء بالإرتفاع مجدداً، حيث ارتفع يوم السبت المنصرم 5 قروش جديدة.
سعر الدولار اليوم الاثنين 13/6/2016

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء عند سعر صرف 10.80 للشراء مقابل 10.85 للبيع

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