إطلالات رمضانية أنيقة من وحي الـ "فاشينيستا" دلال الدوب

عُرفت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة دلال الدوب بإطلالاتها الأنثوية الأنيقة وتنسيقاتها المحتشمة، التي تبهرنا بها على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، وقد جمعنا أجمل إطلالاتها في الصور أعلاه، لتستوحي منها ما يناسب إطلالتك الرمضانية الأنيقة.

تختار دلال تنسيقات أنثوية جميلة في إطلالاتها، فتنسِّق التنورة الميدي المطبَّعة مع قميص أنيق وساتر لتحصل بذلك على إطلالة ناعمة وأنيقة، وتقوم بإضافة الإكسسوارات اللافتة لتحصل على إطلالة عصرية متكاملة.

تختار دلال بعض التصاميم الأنيقة من مصممات خليجيات، فتأتي بتطريزات عربية متقنة، أو زخارف وطبعات لافتة، وهذا ما يجعلها مناسبة للإطلالات الرمضانية كذلك.

كما أن الإكسسوارات هي ما يميز إطلالات دلال الدوب غالباً، إذ تحرص على أن تنسِّق إطلالاتها مع الحقيبة المناسبة والحذاء اللافت، ولا تهمل المجوهرات حيث يظهر عشقها للعقود الكبيرة واضحاً.

جمعنا في الصور أعلاه أجمل التنسيقات الأنثوية من الفاشينيستا دلال الدوب، شاهديها واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.