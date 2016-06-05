للجريئات فقط، صبغات شعر انستقرام ويوتيوب!

سيطرت مواقع التواصل الاجتماعي على حياة المرأة بشكل واضح، فلم تعد تأخذ الكثير من وقتها فحسب، وإنما تحولت إلى جزء أساسي من الموضة والصيحات الجمالية الجديدة. إليك بالصور، صبغات الشعر الملوّن المستوحى من رموز أو شعارات مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الابتكار الفني، بالرغم من أنه غريب، إلا أنه جميل ويمكنك اتّباعه بحسب الموقع الذي تفضلينه.

مثلاً، اذا كنت من محبات الفيسبوك، يمكنك صبغ شعرك باللون الأزرق باختلاف تدرجاته، بحيث يبدأ داكناً من أعلى الرأس ويفتح تدريجياً كلما اتجهت نحو الأسفل.

لمحبات انتسقرام، يمكنك اعتماد الشعر الأومبيريه، بحيث يكون عند النصف الفوقي باللون البني الداكن، في حين أن الأطراف السفلى تميل الى الأشقر الفاتح أو البلاتينيوم. كما يمكنك صبغ خصلة صغيرة بألوان قوس قزح.

وليوتيوب حصة كبيرة من صبغات الشعر الأحمر. أما إذا كنت تعشقين الغرابة، فأنت من محبات سنابشات، ويمكنك اعتماد صبغات الشعر الأصفر.

ما رأيك بموضة صبغات الشعر من وحي رموز مواقع التواصل الاجتماعي؟