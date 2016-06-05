أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

للجريئات فقط، صبغات شعر انستقرام ويوتيوب!

Google+ Print

الأحد 05-06-2016 15:50

سيطرت مواقع التواصل الاجتماعي على حياة المرأة بشكل واضح، فلم تعد تأخذ الكثير من وقتها فحسب، وإنما تحولت إلى جزء أساسي من الموضة والصيحات الجمالية الجديدة. إليك بالصور، صبغات الشعر الملوّن المستوحى من رموز أو شعارات مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الابتكار الفني، بالرغم من أنه غريب، إلا أنه جميل ويمكنك اتّباعه بحسب الموقع الذي تفضلينه.

مثلاً، اذا كنت من محبات الفيسبوك، يمكنك صبغ شعرك باللون الأزرق باختلاف تدرجاته، بحيث يبدأ داكناً من أعلى الرأس ويفتح تدريجياً كلما اتجهت نحو الأسفل.

لمحبات انتسقرام، يمكنك اعتماد الشعر الأومبيريه، بحيث يكون عند النصف الفوقي باللون البني الداكن، في حين أن الأطراف السفلى تميل الى الأشقر الفاتح أو البلاتينيوم. كما يمكنك صبغ خصلة صغيرة بألوان قوس قزح.

وليوتيوب حصة كبيرة من صبغات الشعر الأحمر. أما إذا كنت تعشقين الغرابة، فأنت من محبات سنابشات، ويمكنك اعتماد صبغات الشعر الأصفر.

ما رأيك بموضة صبغات الشعر من وحي رموز مواقع التواصل الاجتماعي؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي