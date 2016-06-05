اختاري الزي المغربي لإطلالتك الرمضانية على طريقة النجمات

يبقى الزي المغربي خيار السيدة الأنيقة للإطلالة الرمضانية المحتشمة، وقد كان خيار عديد من النجمات خلال السنوات الماضية مهما اختلفت المناسبات، لذلك جمعنا لك باقة من أجمل الإطلالات بالـ "قفاطين" والأزياء المغربية لتستوحي منها ما يناسب إطلالتك.

يختلف تصميم الزي المغربي من إطلالة إلى أخرى، فمنهن مَنْ ترتديه بتصميمه التقليدي ذي الأكمام الطويلة والحزام المطرَّز، كما شاهدنا في إطلالة الإعلامية الأنيقة جويل، أو في إطلالة أحلام الممتلئة بالتطريز البراق الذي زاده جمالاً وفخامة. كما ظهر الزي المغربي بتصاميم عصرية كذلك، كما في إطلالة ديانا كرزون الجذابة، أو إطلالة بلقيس فتحي، حيث جاء بتصميم ناعم دون أكمام، أو في إطلالة نسرين طافش برداء خلفي طويل يغطي الجزء الخلفي بالكامل.

كما تهوى النجمات ارداء القفطان المغربي في جميع المناسبات، من أبرزهن المذيعة لجين عمران التي ظهرت به في عديد من الإطلالات السابقة، وكانت متألقة حتى تفوَّقت على النجمات المغربيات في ذلك.

استوحي ما يناسبك من إطلالات النجمات بالقفطان المغربي الظاهرة في الصور أعلاه.