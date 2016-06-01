شعر ابنة كارداشيان حديث انستقرام، لماذا؟

نشرت كيم كارداشيان صوراً لابنتها على انستقرام، فحصلت على نسبة إعجاب كبيرة من جهة، وعلى تعليقات معارضة من جهة أخرى؛ وكان السبب تسريحة شعر هذه الفتاة على شكل ضفائر طويلة.



إذا قارنت حقيقة شعر ابنة كيم المجعّد القصير مع طول الضفيرة الجديدة، فمن المؤكّد أنك سترين استعانة كيم بالشعر المستعار لإتمام هذه التسريحة، حين وصل طول الضفيرة إلى مستوى أسفل البطن تقريباً. هذه التسريحة أثارت غضب جمهور كيم، الذي اعتبرها استغلاليّة، وتعرّض ابنتها إلى تحمّل أعباء أكبر من سنّها. لكن لا يمكننا أن ننكر أنّ هذه الطفلة هي نجمة صغيرة، وقد تميّزت كثيراً بتسريحة الضفيرة التي تحوّلت إلى أجدد صيحات الجمال للصغار والكبار.