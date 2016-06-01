أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

شعر ابنة كارداشيان حديث انستقرام، لماذا؟

Google+ Print

الأربعاء 01-06-2016 18:41

نشرت كيم كارداشيان صوراً لابنتها على انستقرام، فحصلت على نسبة إعجاب كبيرة من جهة، وعلى تعليقات معارضة من جهة أخرى؛ وكان السبب تسريحة شعر هذه الفتاة على شكل ضفائر طويلة.


إذا قارنت حقيقة شعر ابنة كيم المجعّد القصير مع طول الضفيرة الجديدة، فمن المؤكّد أنك سترين استعانة كيم بالشعر المستعار لإتمام هذه التسريحة، حين وصل طول الضفيرة إلى مستوى أسفل البطن تقريباً. هذه التسريحة أثارت غضب جمهور كيم، الذي اعتبرها استغلاليّة، وتعرّض ابنتها إلى تحمّل أعباء أكبر من سنّها. لكن لا يمكننا أن ننكر أنّ هذه الطفلة هي نجمة صغيرة، وقد تميّزت كثيراً بتسريحة الضفيرة التي تحوّلت إلى أجدد صيحات الجمال للصغار والكبار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي