عطر رائع Angel MUSE من Thierry Mugler

وها هو عطر Angel MUSE يُضفي لمسات جديدة على الطابع المميز لفئة عطور "جورما". لقد أعيد ابتكار رائحة "جورما" البارزة لتصبح أكثر وضوحاً دون الإفراط في رائحة الحلوى. إنه ينبعث تدريجياً قبل أن ينشر روائحه البالغة الرقة والفخامة والروعة، ليثير لدينا "حاسة الشم".

ابتُكر عطر Angel MUSE من رائحة ثنائية تجمع بين كريمة البندق الشهية ونجيل الهند. رائحة شديدة الجاذبية غير مسبوقة تستحوذ على انتباه الجميع: إنه حقاً عطر يُجسد جوهر MUGLER.

تشهد عائلة عطور "جورما" توسعاً كبيراً وتُعزز برائحة "نجيل الهند المدلل للحواس" للمرة الأولى للنساء. توازن مثالي بين:

• جاذبية من نوع جديد: الرقة، النعومة، الهدوء، الجاذبية التي لا تُقاوم...... جرعة مفرطة من كريمة البندق. جذاب ومثير.

• سحر مستوحى من صناعة العطور الرجالي: رائحة نجيل الهند*، غالباً ما تُعرف كواحدة من أفخم الروائح الخشبية ضمن مجموعة الروائح التي يبتكرها صانع العطور. لمسة مميزة ومدللة للحواس تفوح برائحتها العبقة على البشرة. أناقة وشخصية استثنائية تتخطى حدود الزمن وتتجاوز حيز الموضة... اكتشاف جديد لنجيل الهند، يُستخدم حالياً في أحد العطور المُبتكرة خصيصاً من أجل السيدات.

*زيت نجيل الهند الأساسي الحاصل على شهادة اعتماد كمنتج عضوي ملتزم بمبادئ التجارة العادلة من قبل شركة إيكوسيرت

Angel MUSE هو ماء عطر جورما الساحر: يتميز بقدرته على جعلنا شديدي التعلق والولع به لدرجة أننا نتمنى لو لم نكن قد اكتشفناه مطلقاً...

#AngelAddiction

ابتكره كوينتين بيش من أجل دار جيفودان للعطور.

ما الذي أثار اهتمامي حيال هذا الموضوع؟

هل هو التحدي من أجل تصميم Angel اليوم؛ البحث من أجل إعادة إيجاد صدمة لحاسة الشم، كما هو الحال عند تصميم Angel لأول مرة عام 1992. كان علي أن أفهم العطر وأسيطر عليه دون السماح لنفسي بالشعور بالرهبة من هذه الأسطورة، هذه "التحفة الفنية".

والأهم من هذا الجانب الإبداعي، يثير العطر حواس متلقيه، ويبعث لديهم شعوراً بالمشاركة والتواصل التام مع فريق العمل لدى Mugler وتأكيد الذات وحماسة بالغة تتعلق بمشروع

ابتكار هذا العطر، الذي يمتد إلى أكثر من مجرد فكرة تصميم تركيبة.

كيف يمكنني وصف Angel MUSE؟

مشرق، شهي وأنيق مع بذخ ساحر على مستوى رفيع. عندما أشمه أشعر بأن غيمة تحتويني، وتتشبث بي. إن روعة العطر تتجسد في أنثوية فائقة، وهو عطر يجعلك تدمنه.

كوينتين بيش، صانع عطور لدى جيفودان.

تصميم مُبتكر للقارورة يُطلق عليه "الحصاة الكونية"

لا يُلقي الوجه الزاوي أي ظلال على أفق هذا الكون... فيلوذ عطر Angel MUSE بالفرار من الرموز الإبداعية المعتادة لعطر Angel ليطل علينا بتصميم جديد: زجاجة على شكل حصاة كونية مصقولة ومدللة للحواس ومصممة بالهندسة البشرية، لتتألق بمنحنيات انسيابية مثالية: إنه النجم الجديد الذي يسطع في سماء كون Angel .

تتكون الزجاجة من حلقة معدنية بيضاوية باللون الفضي تُذكرنا بالأبعاد الطبيعية والتفاصيل (وتشمل استخدام المعدن، وهو أمر مميز لإطلالة عطور MUGLER ) والخطوط الانسيابية التي تألقت بها مجموعة الأزياء التي صممها ديفيد كوما على مدار العامين الماضيين.

لا مجال للون الأزرق هنا، ولكنه فقط اللون الوردي الهادئ المتشح بلون الكهرمان... لون يُذكرنا "بسطح كوكب المريخ": إنه يعكس كلاً من الجاذبية الرقيقة لعطر Angel MUSE والأحاسيس المرهفة للبشرة التي تضع هذا العطر، فيا له من تناغم رائع بين العطر والبشرة.

يزدان القلب الكريستالي الذي يحمل العطر بداخله بنقشة نجمة.

لرسم صورة توضيحية، يمكنك القول بأن ماء عطر Angel هو النجم، في حين يدور عطر Angel MUSE في فلك هذا النجم كما لو كان داخل مجرة.