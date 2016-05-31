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صبغات الشعر المطبوع موضة انستقرام الجديدة

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الثلاثاء 31-05-2016 18:21

تظهر على انستقرام من فترة لأخرى موضة غريبة من صبغات الشعر. وكلما كانت الموضة غريبة كلما انتشرت بكثافة. والآن، مع بدء فصل الصيف، انتشرت صور للشعر المطبوع بأشكال مختلفة.


بدأت هذه الصيحة مع الفنانة ومصففة الشعر جانين كير Janine Ker، التي بدأت برسم التصميم على الورق، ثمّ أعادت تصميمه وتنفيذه على شعرها.
جمعنا لك صوراً مختلفة من طبعات الشعر والتصاميم والأشكال التي لا تحصى، التي رسمتها كير لوحة فنية على شعرها، كما طبعت أشكالاً هندسية على الشعر المنسدل، أو قلوباً وفراشات على الشعر المرفوع على شكل كعكة، بالإضافة إلى غير ذلك من الطبعات الملوّنة على كلّ أشكال الشعر.
إذا أحببت هذه الموضة، تابعي الصور، واختاري الشكل المناسب لك.

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سيدتي