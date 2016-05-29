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15 نجمة عربية بـ فساتين زهرية ناعمة

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الأحد 29-05-2016 03:35

جميع النساء يعشقن اللون الزهري، ولاسيما هذا اللون الذي يرتبط بالأنوثة وبالنعومة، ويرافق الفتيات منذ لحظة ولادتهن حتى يُصبحن بالغات راشدات. كذلك، فإنّه اللون المفضّل لدى الكثيرات من نجماتنا العربيات، اللواتي يخترنه لمختلف المناسبات، ليُظهرن من خلاله جمالهن وجاذبيتهن؛ فمن من هؤلاء ناسبها هذا اللون أكثر؟

10 نجمات يخترن التنورة الجينز.. ما رأيك بإطلالاتهن؟

حين حاولنا الاختيار، واجهنا صعوبة بالغة، خصوصاً بعد أن رأينا نجمتين من نجمات الصفّ الأول يتألقن بإطلالات مُبهرة بالزهريّ، في هذا الأسبوع؛ الأولى كانت "شيرين عبد الوهاب" في أول ظهور لها بعد إعلانها الاعتزال، وقد تألقت بفستان مُرهف من تصميم "مريم حليم"، أمّا الثانية فكانت "ميريام فارس" التي أطلّت بتصميم فستان مُبهر باللون الزهري من توقيع "رامي قاضي " Rami Kadi .
ومن قبلهما شاهدنا كثيرات من نجمات الوطن العربي وقد تألقن بفساتين سهرة بهذا اللون، منهن "نانسي عجرم" في فستان قصير من "زهير مراد" Zuhair Murad، و"هيفا وهبي" في فستان ناعم من الدانتيل من "فالنتينو" Valentino، و"اليسا" في فستان منسدل من تصميم "برادا" Prada، و"نسرين طافش" في فستان من تصميم "منال عجاج"، وغيرهن كثيرات من النجمات على القائمة.
شاهدي بالصور أجمل إطلالات النجمات العربيات في فساتين سهرة باللون الزهري، وساعدينا على اختيار النجمة الأكثر تألقاً بهذا اللون الأنثوي.

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سيدتي

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