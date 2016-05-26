طرح مشاركة النساء فى الخدمة العسكرية للنقاش فى تونس

اعتبر وزير الدفاع التونسى فرحات الحرشانى، اليوم الخميس، أن الوقت حان لمناقشة مشاركة النساء فى الخدمة العسكرية نظرا للتحديات الجديدة المطروحة أمام تونس، والمتمثلة فى الاعتداءات الارهابية والصعوبات الاقتصادية.

وقال الوزير لاذاعة "اف ام موزاييك" الخاصة ان "الدستور التونسى فى الفصل التاسع يقول ان الخدمة الوطنية واجب على كل مواطن يجب تنظيم هذا الواجب ليطبق على كل المواطنين معناها بنات واولاد. وبالتالى حان الوقت لنعمق هذه المسالة وندرسها، ولا يستثنى القانون النساء من الخدمة الوطنية فى تونس لكن عمليا يتم الزام الشباب بالخدمة العسكرية لمدة سنة. ويمكن للنساء الالتحاق للعمل فى الجيش، وقال الوزير، الاستاذ السابق فى القانون العام، ان تونس تواجه "تحديات جديدة، الارهاب والامكانية محدودة".