"الأمانة العامة للنواب" تنفى موافقة "عبد العال" على "مجموعة أصدقاء الخليج"

نفت الأمانة العامة لمجلس النواب ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخراً بشأن موافقة الدكتور على عبد العال على تأسيس المجموعة البرلمانية لأصدقاء دول الخليج.

وأكدت الأمانة العامة، فى بيان صادر عنها، اليوم، أنه حتى الآن لم يتم تشكيل هذه المجموعة، وأن أية مقترحات تقدم بها بعض أعضاء مجلس النواب فى هذا الشأن ما تزال قيد البحث والدراسة، ولم يصدر بشأنها موافقة رئيس المجلس أو قرار رسمى حتى الآن.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن تشكيل جمعيات الصداقة البرلمانية بين مجلس النواب المصرى وغيره من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، يتم بتنسيق متبادل مع هذه البرلمانات ويخضع لضوابط وإجراءات تتم مراعاتها من أجل خروج هذا التشكيل فى أحسن وجه.

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