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بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى حادثى تصادم بكفر الشيخ

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بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى حادثى تصادم بكفر الشيخ بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى حادثى تصادم بكفر الشيخ
أصيب 8 أشخاص فى حادثى تصادم بكفر الشيخ الأول بالطريق الدولى الساحلى، وفى الحاث الأول أصيب كل من عصام الدين عبد الرحمن بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم 70 سنة، ومنير مصطفى حماد بجرح قطعى بالجبهة 61 سنة، وإبراهيم سلامة محمد بكسر بالساق اليمنى 63 سنة، وعبد المحسن رمضان مبروك بجرح قطعى بالرأس 60 سنة، وخالد عز الرجال حجازى بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم 36 سنة.

وجميع المصابين من العصافرة بالإسكندرية، حيث وقع حادث التصادم بين سيارة ملاكى وسياره ربع نقل بالقرب من شركة المياه بالطريق الدولى الساحلى، وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام لتلقى العلاج اللازم.

وفى حاث التصادم الثانى أصيبت سعيدة عبد السلام عبد الموجود، 40 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة، ودعاء عوض نبيه 20 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، ورزق أحمد عامر 55 سنة بكسر بالكتف اليمنى، وجميعهم من الشهابية التابعة لمركز بلطيم، حيث وقع تصادم بين سيارة وأخرى ربع نقل بالقرب من بنزينة الأمل بالطريق الدولى الساحلى، وتم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى.


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