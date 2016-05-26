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ضبط عاطلين لحيازتهم 6 أسلحة نارية فى كفر الشيخ

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ضبط عاطلين لحيازتهم 6 أسلحة نارية فى كفر الشيخ ضبط عاطلين لحيازتهم 6 أسلحة نارية فى كفر الشيخ
تمكنت مباحث بندر كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس مباحث البندر، اليوم الخميس، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، من ضبط 6 أسلحة نارية بحوزة عاطلين خلال حملة أمنية شنتها مباحث بندر كفر الشيخ برفقه قوة أمنية.

وضُبِط "السيد.م.ر" 30 سنة عاطل، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 و5 أقراص مخدرة، و"حسن.م.ص" 21 سنة عاطل بحوزته طبنجة، و"عبد الرحمن.ا.م"، 23 سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش، و"محمد.م.ن" 24 سنه عاطل وبحوزته فرد خرطوش عيار 12، و"مسعد.ل.م.ا" 32 سنة وبحوزته فرد خرطوش عيار 12، و"محمود.ل.م" وبحوزته طبنجة.

تحررت المحاضر اللازمة، ومنها 5303 و4910 و4888 جنايات بندر كفر الشيخ، وجارى العرض على النيابة العامة.


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