قوة الردع بطرابلس تقبض على متورطين فى تفجير مركز تدريب خفر السواحل بزليتن

ألقت قوة الردع الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتورطين فى حادثة تفجير مركز تدريب خفر السواحل بمدينة زليتن، يناير الماضى.

يذكر أن 55 شخصًا قتلوا وجُرح 187 آخرون فى تفجير شاحنة نقل مياه مفخخة، اقتحمت بوابة مركز تدريب خفر السواحل فى منطقة سوق الثلاثاء بزليتن، وذلك فى السابع من شهر يناير الماضى .

وقال مدير مكتب الإعلام لقوة الردع الخاصة أحمد بن سالم، فى تصريح صحفى مساء اليوم، إن قوة الردع القت القبض على عدد من المتورطين فى حادثة تفجير مركز تدريب خفر السواحل فى زليتن مطلع يناير الماضى .

وأضاف بن سالم، أن المقبوض عليهم هم ثلاثة أشقاء من مدينة زليتن? وشخص آخر من الخمس، مشيرًا إلى تورط خال الأشقاء الثلاثة? وهو لا يزال طليقاُ? مضيفا أن المقبوض عليهم متورطون فى عدة تفجيرات وقعت فى مناطق أخرى.

وأوضح أنهم سينشرون فيديو يحتوى على اعترافات للمتهمين الأربعة وكيف تم التخطيط لعملية تفجير مركز التدريب فى زليتن بالكامل، وأضاف أنهم شرعوا فى تتبع المتورطين فى التفجير منذ أشهر، وداهموا استراحة بمدينة زليتن وجدوا فيها أسلحة كثيرة من بينها حوالى 90 صاروخ هاوزر.